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Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 17:13
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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню
На Донбасі загинув військовий
На Донбасі загинув військовий / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, не сумісні з життям.

Про це пише прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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