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Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
26 октября, 17:13
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Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью.

Об этом пишет пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения не совместимые с жизнью. Еще один получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить огневую активность.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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