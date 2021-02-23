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Упізнаватимуть по ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на Донбасі

23 лютого, 00:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Українські військовослужбовці померли після пожежі в бліндажі

На Донбасі, де сьогодні в результаті обстрілу з гранатомета загинув український військовий, ЗСУ зазнали нових втрат – в результаті пожежі в бліндажі загинули троє бійців.

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Про це повідомили в 58-ї окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

Пожежа в бліндажі спалахнула рано вранці 20 лютого в одному з підрозділів бригади. Під час розбору завалів на місці інциденту було виявлено тіла двох військовослужбовців. Ідентифікувати їх хочуть за допомогою ДНК-експертизи.

Третій військовослужбовець помер в медичному центрі, куди його доставили з опіками 90% тіла.

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Військова служба правопорядку ЗСУ почала перевірку, а також зроблена запис в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Нагадаємо, що вранці 14 лютого в районі Новолуганського загинули троє військових – капітан Олександр Войтенко, солдат В'ячеслав Алексєєнко та старший солдат Дмитро Мироненко підірвалися на міні. Президент Володимир Зеленський вже доручив розслідувати цей інцидент.

А за два дні до цього військовослужбовець отримав поранення, підірвавшись в районі населеного пункту Павлопіль.

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Донбас ВСУ пожежа втрати ЗСУ бліндаж

Джерело: Сьогодні

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