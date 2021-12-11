На Донбасі триває загострення: де стріляли окупанти

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає

Що відбувається на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 11 грудня на Донбасі озброєні формування Росії шість разів порушили режим тиші. Внаслідок цього ніхто з українських військових не постраждав.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

Поблизу населеного пункту Піщане ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Новотошківського окупанти зробили обстріл із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

У районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" Мінських угод.

2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

Раніше ми писали: