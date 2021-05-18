На Донбасі тривають обстріли: де цього разу вели стрілянину бойовики

У штабі розповіли, як бойовики провокують українських військових, стріляючи по них з житлових кварталів на окупованій території

Фото Alexander Ermochenko/Reuters Бойовик т.зв. "ЛНР" на території зруйнованого будинку

На Донбасі за останню добу, 17 травня, зафіксували дев'ять порушень режиму припинення вогню, постраждав український військовий. З початку поточної доби обстрілів не було.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Пісків окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових і підствольних гранатометів. Неподалік Зайцевого противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Опитного – ще й з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а – ще й з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Новотошківського російські найманці стріляли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

російські найманці стріляли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У напрямку Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Снайпер бойовиків поранив українського військового, зараз він у лікарні в задовільному стані. Бійці ЗСУ на обстріли противника відкривали у відповідь вогонь.

Також сторона СЦКК повідомляє, що окупанти почали провокацію, обстрілюючи ЗСУ з житлових кварталів на окупованих територіях.

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Так, увечері 17 травня найманці обстріляли позиції ЗСУ під Пісками з мінометів безпосередньо з житлових кварталів Донецька. А як свою позицію вибрали майданчик біля міської лікарні. Таким чином бойовики провокують українських військових стріляти у відповідь, щоб ті зруйнували об'єкти інфраструктури та їх можна було почати в чомусь звинувачувати.

Традиційно обстріли окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними "вкидами". Про це вже повідомили представників СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов порадив президенту РФ Володимиру Путіну прибрати війська з Донбасу, повернути Україні контроль над територією і кордоном, і тоді війна швидко закінчиться.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією