На Донбасі бойовики поранили українського військового

Бойовики продовжують провокувати бійців ЗСУ

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 28 вересня, вони два рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, поранення отримав український військовий.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

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Зазначається, що окупанти вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в напрямку Кримського.

А за минулу добу, 27 вересня, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

Українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

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Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.