На Донбасі знову неспокійно – поранений ще один український військовий

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військовому – де стріляли окупанти

На Донбасі поблизу населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав кульове поранення.

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Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний.

Зазначається, що за минулу добу, 28 травня, бойовики 12 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

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Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а у Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар'їнки, Широкине і Новомихайлівка окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

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А поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних жителів.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Зазначається, що з початку поточної доби, 29 травня, обстрілів не зафіксовано.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією