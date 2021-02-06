На Донбасі знову загострення: поранено двох українських бійців

У суботу, 6 лютого, бойовики обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
"Близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Северодонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовцям надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.
Українська сторона СЦКК, водночас, ввела "режим тиші" та направила ноти до СММ ОБСЄ, щодо порушення домовленостей.
Як повідомляли раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.
Також нагадаємо, на Донбасі окупанти застосували міномети і гранатомети.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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