На Донбасі знову загострення: поранено двох українських бійців

У суботу, 6 лютого, бойовики обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Северодонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцям надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українська сторона СЦКК, водночас, ввела "режим тиші" та направила ноти до СММ ОБСЄ, щодо порушення домовленостей.

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Як повідомляли раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.

Також нагадаємо, на Донбасі окупанти застосували міномети і гранатомети.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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