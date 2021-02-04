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Зниклий в зоні ООС військовий перебуває в полоні бойовиків

4 лютого, 01:22

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

У штабі закликали військовослужбовців і цивільних в зоні проведення операції Об'єднаних сил бути надзвичайно обережними

Російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцям, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.

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Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованню "Північ".

"28 січня 2021 на одній з позицій ЗСУ в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали пошуки. 3 лютого окупаційна влада так званої" ДНР "опублікувала кілька відео з цим військовослужбовцям, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", – йдеться в повідомленні.

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Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ. У штабі закликали військовослужбовців і цивільних в зоні проведення операції Об'єднаних сил бути надзвичайно обережними.

"Просимо військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли раніше, в зоні бойових дій на Донбасі пропав український військовослужбовець.

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Нагадаємо, на Донбасі зафіксували військову присутність бойовиків в зоні безпеки. Порушення зафіксували на полігоні поблизу Новоселівки.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Росія Донбас бойовики військовослужбовці ООС
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