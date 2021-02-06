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На Донбассе снова обострение: ранены двое украинских бойцов

6 февраля, 15:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Им оказана медицинская помощь

В субботу, 6 февраля, боевики обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкого и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

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Украинская сторона СЦКК, в свою очередь, ввела "режим тишины" и направила ноты в СММ ОБСЕ, о нарушении договоренностей.

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Как сообщалось ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.

Также напомним, на Донбассе оккупанты применили минометы и гранатометы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы ООС
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