На Донбассе снова обострение: ранены двое украинских бойцов

В субботу, 6 февраля, боевики обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
"Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкого и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.
Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Украинская сторона СЦКК, в свою очередь, ввела "режим тишины" и направила ноты в СММ ОБСЕ, о нарушении договоренностей.
Как сообщалось ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.
Также напомним, на Донбассе оккупанты применили минометы и гранатометы.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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