На Донбасі засікли майже 50 танків і гаубиць бойовиків: де бачили техніку

На фронті і так напружена ситуація, а тут ще артилерія з танками помічена

На Донбасі знову помітили велике скупчення техніки бойовиківв порушення Мінських домовленостей.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил, посилаючись на дані ОБСЄ.

23 одиниці з порушеннями встановлених ліній відведення важкого озброєння:

11 одиниць 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" і 6 одиниць 122-мм гаубиць Д-30А "Жаба" поблизу населеного пункту Бугаївка (Луганська область);

2 одиниці гаубиць 2С1 "Гвоздика" і 4 "Жаби" поблизу населеного пункту Біле (Луганська область).

20 одиниць техніки, розміщеної за лінією відведення, але за межами виділених місць зберігання:

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10 танків Т-64 і Т-72, ​​6 мінометів і 3 зенітно-ракетних комплекси "Стріла-10" поблизу Бугаївки;

танк Т-64 поблизу житлового району в населеному пункті Перевальськ (Луганська область).

Також спостерігачі помітили військову присутність в зоні безпеки поблизу населеного пункту Лобачеве (Луганська область) – 6 бойових броньованих машин.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Головному управлінні розвідки Міноборони України теж заявляли, що бойовики підтягнули на передову танки і спеціальні російські розвідстанції.

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