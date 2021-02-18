На Донбасі засікли майже 50 танків і гаубиць бойовиків: де бачили техніку

На Донбасі знову помітили велике скупчення техніки бойовиківв порушення Мінських домовленостей.
Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил, посилаючись на дані ОБСЄ.
23 одиниці з порушеннями встановлених ліній відведення важкого озброєння:
- 11 одиниць 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" і 6 одиниць 122-мм гаубиць Д-30А "Жаба" поблизу населеного пункту Бугаївка (Луганська область);
- 2 одиниці гаубиць 2С1 "Гвоздика" і 4 "Жаби" поблизу населеного пункту Біле (Луганська область).
20 одиниць техніки, розміщеної за лінією відведення, але за межами виділених місць зберігання:
- 10 танків Т-64 і Т-72, 6 мінометів і 3 зенітно-ракетних комплекси "Стріла-10" поблизу Бугаївки;
- танк Т-64 поблизу житлового району в населеному пункті Перевальськ (Луганська область).
Також спостерігачі помітили військову присутність в зоні безпеки поблизу населеного пункту Лобачеве (Луганська область) – 6 бойових броньованих машин.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у Головному управлінні розвідки Міноборони України теж заявляли, що бойовики підтягнули на передову танки і спеціальні російські розвідстанції.
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