На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)

Сослуживцы спокойно смотрели, как их 20-летний товарищ планирует застрелиться

На Донбассе застрелился украинский военнослужащий, а его сослуживцы даже не пытались ему помешать. В Сети появилось видео, как покончил с собой 20-летний боец.

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Спикер командования Операции объединенных сил Назар Волошин рассказал сайту "Сегодня", что по этому факту уже открыто уголовное производство.

"Сейчас проверяются обстоятельства смерти солдата, который заснят на видео. Ведется следствие, устанавливается, что именно происходит на видео", – сказал он.

Внимание! На видео присутствуют ненормативная лексика и шокирующие кадры (18+).

Видео: t.me/new_militarycolumnist

Накануне Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщил, что это произошло в ночь на 1 апреля. Застрелился 20-летний солдат Алексей Николаевич Саенко. Причем находившиеся рядом сослуживцы сначала подначивали его выстрелить и не пытались его остановить.

Сейчас в войсковой части В-3085 проводится проверка. Известно, что солдаты были в состоянии наркотического опьянения, что, в общем, можно понять из видео.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки на Донбассе ранения получили двое бойцов в результате вражеских обстрелов.

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