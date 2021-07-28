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На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо

28 липня 2021 14:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На КПВВ на лінії розмежування запустять безкоштовний транспорт для тих, у кого немає машини

Жителі ОРДЛО змушені долати значні відстані до КПВВ пішки. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Жителі ОРДЛО змушені долати значні відстані до КПВВ пішки. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Кабінет міністрів України планує запустити соціальний проєкт в сфері транспортного обслуговування. Він стосується безпосередньо безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, при перетині літні люди і, зокрема, з інвалідністю повинні долати значні відстані пішки.

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"Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування", – заявив він.

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Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" відновлює курсування електропоїздів на Донбасі.

Також нагадаємо, нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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