Напередодні виборів до Держдуми РФ. Окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО

Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом окупантів, повинні віддати голоси "Единой России"

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники СБУ зафіксували масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Як говориться в пресслужбі відомства, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області;

забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";

організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;

працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".

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Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.

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Жителі ОРДЛО з російськими паспортами будуть голосувати на виборах в Держдуму

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У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб на Донбасі, які прийняли російське громадянство, – вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявляв сенатор РФ, представник партії влади "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.

Раніше ми повідомляли, що за даними російського МВС, за останні два роки російські паспорти роздали більш ніж половині мільйона жителівокупованих територій Донецької і Луганської областей.

Також нагадаємо, в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використати паспортизацію для нової агресії проти України.