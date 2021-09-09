Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Напередодні виборів до Держдуми РФ. Окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 12:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом окупантів, повинні віддати голоси "Единой России"
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники СБУ зафіксували масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Як говориться в пресслужбі відомства, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

  • за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
  • забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

  • в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";
  • організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
  • працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".
Реклама

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.

Читайте також:

ВР закликала не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами будуть голосувати на виборах в Держдуму

Реклама

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб на Донбасі, які прийняли російське громадянство, – вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявляв сенатор РФ, представник партії влади "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.

Раніше ми повідомляли, що за даними російського МВС, за останні два роки російські паспорти роздали більш ніж половині мільйона жителівокупованих територій Донецької і Луганської областей.

Також нагадаємо, в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.71

Російський рубль (₽)

0.36

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Ідеї для відпустки
Що необхідно знати перед тим, як відправитися до Мексики
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вереснь

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти