Накануне выборов в Госдуму РФ. Оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО

Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу оккупантов, должны отдать голоса "Единой России"

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники СБУ зафиксировали массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Как говорится в пресс-службе ведомства, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", – говорится в сообщении.

Реклама

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "ЛДНР".

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это – чтобы принять участие в онлайн-голосовании. Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России".

Реклама

Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластной партии:

в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР";

организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

работают "инфоцентры" для граждан, которые курируют руководство из "Единой России".

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ. Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Читайте также:

Реклама

ВР призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе

Жители ОРДЛО с российскими паспортами будут голосовать на выборах в Госдуму

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, – они примут участие в выборах в Госдуму", – заявлял сенатор РФ, представитель партии власти "Единая Россия" Андрей Турчак.

Президент Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинцам с оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что по данным российского МВД, за последние два года российские паспорта раздали более полумиллиону жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также напомним, в Евросоюзе опасаются, что в будущем Москва может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.