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Не змогли підняти кришку і задихнулися. Подробиці загибелі дітей у скрині на Донбасі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 17:47
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Батьки ще вранці не змогли зв'язатися з дітьми, але додому приїхали вже ввечері, тоді і почали пошуки
10-річна Аня і 7-річний Михайлик Преснові задихнулися в скрині
10-річна Аня і 7-річний Михайлик Преснові задихнулися в скрині / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області загиблі брат з сестрою закрилися у старовинній скрині, поки батьків не було вдома. Однак кришку відкрити вже не змогли. Оскільки в скриню практично не потрапляло повітря, діти в ньому просто задихнулися.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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20 вересня в селі Нікольське поховали 10-річну Аню і 7-річного Мишка Преснових. Слідство розглядає всі версії смерті дітей, а кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство".

Батьки залишили дітей вдома самих

Трагедія сталася 18 вересня. Зранку батьки поїхали в сусіднє село збирати картоплю на полях, а дітей залишили вдома. Востаннє з дітьми по телефону вони розмовляли о 10 годині ранку, а вже за годину трубку ніхто не взяв.

"Кинути все і повернутися додому вони, мабуть, не могли. Село знаходиться в 30 км від нас, туди працівників везуть транспортом і ввечері повертають", – сказав староста села Микола Кондращенко.

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Батьки повернулися додому ввечері, але дітей у будинку не знайшли. Правоохоронці та місцеві жителі стали шукати дітей в окрузі.

"Кажуть що службовий собака весь час повертався у двір, немов підказував, що діти десь тут", – зазначив місцевий житель Ігор.

Знайшли мертвими у скрині

Коли поліцейські стали оглядати приміщення, то в старій скрині виявили два тіла – Аня і Мишко задихнулися.

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"Це старовинна скриня, виготовлена десь у 1700-х роках. Вона передавалася з покоління в покоління як придане. Зроблено добротно, так, що повітря туди, мабуть, практично не потрапляло. Коли діти туди залізли, то клямка для навісного замка зачинилися, і вони не змогли відкритися", – говорить Кондращенко.

Стояли на обліку у соцслужб

Сім'я переїхала у Нікольське 10 років тому з Вугледара, де залишилися бабусі і дідусі дітей. Батьки не мали постійного місця роботи, а ходили на підробітки. Також дорослі часто випивали, через що і стояли на обліку.

"Коли приїжджали, то в будинку все було прибрано, наготована їжа. Я особисто розмовляв з дітьми, питав, чи ображають їх мама з татом. Вони говорили, що ні. Але і слідів побоїв на них теж не було. Так що якоїсь агресії на адресу дітей там не було. У школі вони вчилися нормально, уроки не пропускали", – розповідає староста.

Раніше Кондращенко попереджав матір, що їх можуть позбавити батьківських прав, якщо вони не припинять випивати. Тоді батьки на деякий час припиняли пиячити, але потім історія повторювалася знову.

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