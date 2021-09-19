На Донбасі знайшли мертвими зниклих брата і сестру

Батьки залишили дітей вдома і пішли на роботу, а коли повернулися — їх вже не було

Двох малолітніх дітей знайшли мертвими у старій скрині / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області, де нещодавно підлітки вбили двох чоловіків, у селі Нікольське Волноваського району при загадкових обставинах зникли 10-річна дівчинка і 7-річний хлопчик. Правоохоронці виявили мертвих дітей в старій скрині в їхньому будинку.

Про це повідомляє Національна поліція.

Деталі інциденту

У суботу, 18 вересня, о 18:30 в поліцію надійшло повідомлення від 41-річної жінки. Заявниця розповіла, що о 4:30 разом з чоловіком поїхала працювати, залишивши дітей вдома. Коли батьки повернулися, то неповнолітніх не було. Раніше вони з дому не тікали. За інформацією поліції, сім'я перебувала на обліку в соціальних службах. З батьками дітей проводили бесіди про недопущення зловживання алкоголем і належного виховання дітей.

Як шукали дітей

До пошуку зниклих було залучено правоохоронців, кінологів, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Правоохоронці опитували сусідів і жителів села, перевіряли занедбані й нежитлові будинки, недобудови, водойми та лісосмуги.

Брата і сестру живими знайти не вдалося ...

Під час огляду поліцейськими будинку, дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. Обставини події встановлюються. Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередня правова кваліфікація — п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

У Донецькій області двох дітей знайшли мертвими у старій скрині / Фото: керівник поліції Донецької області Артем Кисько

Раніше ми також писали

• У дитячому таборі в Києві загадково помер 12-річний хлопчик . Дитина звернулася до лікаря зі скаргою на нездужання і незабаром померла.

• У Херсонській області раптово померла 15-річна дівчинка . Підлітку стало погано під час танцю, він втратив свідомість і помер.