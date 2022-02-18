Загострення на Донбасі. Окупанти масово порушують "тишу": де стріляли

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військових

В зоні ООС ситуація загострилась / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 11:00 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти обстріляли:

Болотяне, Новогнатівку та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.

Піщане – з мінометів калібру 120 мм.

Південне – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове, Невельське – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.

10 разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

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Російські найманці обстріляли Донецьку залізницю

Вранці неподалік залізничної станції Скотувата почався артобстріл. Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.

"На цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", – повідомляє Донецька залізниця у Facebook.

Окупанти обстріляли пожежну частину

Окупанти обстріляли будівлю місцевої пожежної частини. Обстріл стався 18 лютого приблизно о 12:00 та тривав до десяти хвилин. По місту Щастя стріляли невідомі особи з напрямку території, тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.

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У результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

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