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ОБСЄ поступилася Росії – мандат місії на Донбасі продовжили лише на два місяці

28 травня, 17:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У МЗС України не бачать об'єктивних причин для скорочення мандату місії і звинуватили Кремль у перешкоджанні роботи ОБСЄ на Донбасі

Мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пропускних прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк" на два місяці – до 31 липня.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Рішення було прийнято Постійною радою ОБСЄ 28 травня після тривалих дискусій, в ході яких Росія домоглася скорочення тривалості мандату місії з чотирьох до двох місяців.

У МЗС підкреслили, що об'єктивних причин для цього не було, і назвали таку позицію РФ неконструктивною.

"Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів і підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", – зазначили в українському МЗС.

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Водночас, перешкоджаючи роботі місії, РФ хоче продовжувати безперешкодні поставки озброєнь і військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Україна закликала Кремль виконувати взяті на себе як сторону конфлікту і підписанта Мінських угод зобов'язання, назвавши це критично важливою умовою для деескалації на Донбасі і політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, минулого місяця Спільна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила про нові перешкоди, які чинять їхній роботі бойовики – глушать безпілотники і обшукують причепи та автомобілі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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