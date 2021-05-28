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ОБСЕ уступила России – мандат миссии на Донбассе продлили только на два месяца

28 мая, 17:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В МИД Украины не видят объективных причин для сокращения мандата миссии и обвинили Кремль в препятствовании работы ОБСЕ на Донбассе

Мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пропускных пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" на два месяца – до 31 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Решение было принято Постоянным советом ОБСЕ 28 мая после длительных дискуссий, в ходе которых Россия добилась сокращения длительности мандата миссии с четырех до двух месяцев.

В МИД подчеркнули, что объективных причин для этого не было, и назвали такую позицию РФ неконструктивной.

"Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", – отметили в украинском МИД.

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В то же время, препятствуя работе миссии, РФ хочет продолжать беспрепятственные поставки вооружений и военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Украина призвала Кремль выполнять взятые на себя как сторону конфликта и подписанта Минских соглашений обязательства, назвав это критически важным условием для деэскалации на Донбассе и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

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Напомним, в прошлом месяце Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о новых препятствиях, которые создают их работе боевики – глушат беспилотники и обыскивают прицепы и автомобили.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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