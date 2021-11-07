Окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише прес-служба ООС.
Станом на 07:00, 7 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Далі по темі
Де стріляли?
- Біля Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.
Раніше ми писали:
- З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- ЗСУ зайняли село Старомар'ївка на Донбасі – у бригаді спростовують.