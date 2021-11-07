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Окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 07:10
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На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
На Донбасі двічі порушили "тишу"
На Донбасі двічі порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише прес-служба ООС.

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Станом на 07:00, 7 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Де стріляли?

  • Біля Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу

Раніше ми писали:

  • З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
  • ЗСУ зайняли село Старомар'ївка на Донбасі – у бригаді спростовують.

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