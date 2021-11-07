Оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь

На Донбассе два раза нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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По состоянию на 07:00, 7 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Где стреляли?

Возле Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Большое интервью Авакова по Донбассу

4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии .

. По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов , которые, защищая Иловайск, попали в котел.

, которые, защищая Иловайск, попали в котел. Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".

"возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем". Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.

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