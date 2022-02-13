Окупанти на Донбасі зазнають втрат: є загиблий та поранені

На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим "тиші". За добу 12 лютого на Донбасі загинув один російський військовий, а ще 4 поранені.
Про це повідомив "Сьогодні" підполковник ЗСУ Дмитро "Мюллер".
"Втрати російсько-окупаційних військ 12.02.2022 р. становили 5 осіб: безповоротні (200) – 1 (1 – 6 омсп 2 АК, небойовий, обставини уточнюються); санітарні (300) – 4 (1 – 6 омсп 2 АК, 1 – 2 омсбр та 2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, обставини уточнюються). Додаткова інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація на Донеччині
Минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
- У напрямку Пісків окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу населених пунктів Лопаскіно та Лобачево російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.
- Неподалік Новозванівки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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