Оккупанты на Донбассе несут потери: есть погибший и раненые

Потери несут не только ВСУ, но и российские наемники – на фронте обострилась ситуация

Среди оккупантов есть погибший / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим "тишины". За сутки 12 февраля на Донбассе погиб один российский военный, а еще 4 ранены.

Об этом сообщил "Сегодня" подполковник ВСУ Дмитрий "Мюллер".

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"Потери российско-оккупационных войск 12.02.2022 г. составили 5 человек: безвозвратные (200) – 1 (1 – 6 омсп 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются); санитарные (300) – 4 (1 – 6 омсп 2 АК, 1 – 2 омсбр и 2 – 7 омсбр 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются). Дополнительная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

За прошлые сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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