Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

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13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…

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