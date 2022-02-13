Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише пресслужба ООС.
Де стріляли?
- У напрямку Пісків окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу населених пунктів Лопаскіно та Лобачево російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.
- Неподалік Новозванівки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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