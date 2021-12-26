Окупанти на Донбасі обстріляли Травневе

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ

Окупанти порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.

Станом на 07:00, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Україна надіслала Росії ноту протесту

"23 грудня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий гуманітарний конвой РФ", – йдеться у заяві МЗС України.

Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

За повідомленнями окупантів, Росія відправила їм у цьому "гумконвої" понад 270 тисяч доз несертифікованої міжнародними інститутами вакцини від коронавірусу "Супутник Лайт".

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