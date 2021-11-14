Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ та 7 разів зривали "тишу"

Минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише пресслужба ООС.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Де стріляли?
- У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- У районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
- Біля села Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Катеринівки в Луганській області окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл мінометів калібру 82 мм.
- Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який очолював концтабір "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Він більш відомий під позивним "Палич".
- Bellingcat дізнався імена головних катів донецької в'язниці "Ізоляція".