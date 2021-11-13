Двое украинских военных погибли. Оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили "тишину"

По состоянию на 07:00 13 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.

враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм. В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Возле Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

13 ноября в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кто погиб на Донбассе 12 ноября

Погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

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"Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства. Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших", – отметили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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