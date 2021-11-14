Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ и 7 раз срывали "тишину"

За прошлые сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
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Где стреляли?
- В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
- Около населенного пункта Гнутово русские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
- Недалеко от Катериновки в Луганской области оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
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