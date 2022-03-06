Окупанти відкрили вогонь по людях, які намагаються евакуюватися з Маріуполя

Вчора, 5 березня, Росія також порушила свої ж домовленості

Окупанти порушили "тишу" / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі під час другої спроби "зеленого коридору"окупанти знову влаштували обстріли.

Про це повідомляє полк "Азов".

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Російські війська знову порушили "тишу".

"Сьогодні повторилася вчорашня ситуація, і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші. Потрібно розуміти, що через вбивство окупаційних громадянських громадян – гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже тільки хворий мозок росіян вирішує колись починати варити і в кого" , – йдеться у повідомленні.

Кривавий стиль РФ

Вчора, 5 березня, Росія підтвердила встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорівдля двох міст – Маріуполя та Волновахи. Проте РФ порушила свої ж домовленості.

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У момент, коли люди почали виходити до автобусів, окупанти відкрили вогонь за маршрутом прямування з Маріуполя. Вони продовжили обстріл Волновахи із тяжкого озброєння.

Україна була змушена повернути людей у бомбосховища, щоб не наражати їх на ще більшу небезпеку.

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