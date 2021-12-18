Окупанти знову порушили "тишу": де стріляли

Минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише прес-служба ООС.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – йдеться у повідомленні.
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Де стріляли?
- У напрямку Травневого окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Новоташківського ворог здійснив обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- У бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.
Окупанти порушили "тишу" понад 300 разів
Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій областях. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню за добу.
Порушення у Донецькій області
ОБСЄ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 123 вибухи), за оцінкою, 154 з них у рамках навчань із бойовою стрільбою, які влаштували окупанти. 45 з них сталися в межах зони безпеки, з яких 35 відбулися на північ від н. п. Свободне та ще 10 – на північний захід від н. п. Старопетрівське.
Також на Донеччині напруженою була ситуація в районі Широкиного.
Порушення у Луганській області
На Луганщині СММ зафіксувала 81 порушення режиму припинення вогню (у тому числі 30 вибухів), за оцінкою, 40 з них у рамках навчань із бойовою стрільбою. Більшість порушень сталися у районі н.п. Круглик та Попасної.
Ще 109 порушень режиму припинення вогню сталося за межами зони безпеки:
- 38 із них зафіксовано в районі Виноградного;
- 37 – у районі н. п. Мануйлівка;
- 34 – біля Покровки.
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