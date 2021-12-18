Оккупанты снова нарушили "тишину": где стреляли

По состоянию на 07:00, 18 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новоташковского враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского русские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Оккупанты нарушили "тишину" более 300 раз

Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой областях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня за сутки.

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Нарушения в Донецкой области

ОБСЕ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня (в том числе 123 взрыва), по оценке, 154 из них в рамках учений с боевой стрельбой, которые устроили оккупанты. 45 из них произошли в пределах зоны безопасности, из которых 35 произошли к северу от н. п. Свободное и еще 10 – к северо-западу от н. п. Старопетровское.

Также в Донецкой области напряженной была ситуация в районе Широкиного.

Нарушения в Луганской области

В Луганской области СММ зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня (в том числе 30 взрывов), по оценке, 40 из них в рамках учений с боевой стрельбой. Большинство нарушений произошли в районе н.п. Круглик и Попасной.

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Еще 109 нарушений режима прекращения огня произошли за пределами зоны безопасности:

38 из них зафиксированы в районе Виноградного;

37 – в районе н. п. Мануйловка;

34 – возле Покровки.

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