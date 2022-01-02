Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

За минулу добу, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише пресслужба ООС.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – йдеться у повідомленні.
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Де стріляли?
- В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
- Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Окупанти вбили українського військового
Упродовж 31 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.
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