Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

За прошлые сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.
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Где стреляли?
- В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
- Недалеко от Зайцевого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Оккупанты убили украинского военного
В течение 31 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
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- В Донецкой области будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов, которые привлекали детей к военному конфликту.
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