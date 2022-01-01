Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
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Где стреляли?
- В Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
- В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Обстрелы в новогоднюю ночь
По состоянию на 07:00, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Где стреляли?
- В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
- В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
- Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
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