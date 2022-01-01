Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного

#человек_сего_дня

1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…

На встречу с героем!