Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

За прошлые сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Где стреляли?
- В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
- Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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