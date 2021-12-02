Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі та вбили українського військового

На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.
- У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Є загиблий
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
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Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого за Україну героя.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.
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