Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

ООС: поранений боєць виніс з поля бою побратима (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 03:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хлопці тримаються і не втрачають бойового духу
При обстрілі миттєво спалахнув місцевий сухостій. Колаж "Сьогодні".
При обстрілі миттєво спалахнув місцевий сухостій. Колаж "Сьогодні".

Поранений боєць виніс із поля бою побратима. Теж пораненого. Це сталося біля Новозванівки, до її захисників бойовики випустили майже 30 арт-снарядів та мін великого калібру. Історія мужності та самопожертви – у репортажі сайту "Сегодня".

Подробиці поранення

Ця невелика ділянка фронту з обсипана снарядами та усіяна смертоносним залізом – уламками мін. Вогонь коригувався квадрокоптером.

Реклама

"Били прицільно, його було чути, але ми його не бачили. Не могли збити, тому що не могли засікти. Були й по бліндажу приходи. В даний час ми знаходилися в бліндажах на цей момент. Усі бачили, всі відчували як ворог працював. Але не всі встигли добігти до притулку швидко. Григорій почув перший розрив, коли разом із іншими бійцями ніс на позиції продукти", – розповідає боєць.

Коли добігли сюди на пагорб – то вже була третя парафія. Боєць побачив двох поранених. Один із них, незважаючи на тяжке пошкодження, тягнув на собі побратима, який не міг сам пересуватися. Ризикуючи життям, Григорій кинувся на допомогу. У першого було плечове поранення та нога, а у другого була нога та рука, наклав турнікет, зупинив кровотечу. Поранених дотягли до бліндажу. Оглянувши воїнів – бойові медики вирішили терміново везти їх до лікарні під шквальним вогнем.

Хлопцеві 23 роки – була втрата крові, треба було терміново вивозити. Це добре, що встигли вивезти і зробити своєчасно операцію, стан задовільний. Все у свідомості. Хлопці тримаються і не втрачають бойового духу.

Реклама

Під час обстрілу миттєво спалахнув місцевий сухостій. Хлопцям терміново потрібно було гасити пожежу, щоб вона не перекинулася на укриття. На щастя, вони встигли це зробити. Українські бійці готові ризикувати життям, рятуючи своїх побратимів. Але підступність ворога не знає межі. Днями ЗСУ зазнали другої втрати за тиждень і за жовтень загалом.

Раніше ми писали:

боєцьООС
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Вакцинація
Станом на 29 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 377 032
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 022 976
Всього введених доз 17 400 008
Детальніше
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Сьогодні

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

Сьогодні

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Полоскотати нерви
Як сильно ти готовий злякатися
Обрати горор
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти