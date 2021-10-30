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ООС: раненый боец вынес с поля боя побратима (видео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 октября, 03:31
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Ребята держатся и не теряют боевой дух
При обстреле мгновенно загорелся местный сухостой. Коллаж "Сегодня".
При обстреле мгновенно загорелся местный сухостой. Коллаж "Сегодня".

Раненый боец ​​вынес с поля боя побратима. Тоже раненого. Это произошло возле Новозвановки, в ее защитников боевики выпустили почти 30 арт-снарядов и мин большого калибра. История мужества и самопожертвования – в репортаже сайта "Сегодня".

Подробности ранения

Этот небольшой участок фронта из осыпан снарядами и усеян смертоносным железом – обломками мин. Огонь корректировался квадрокоптером.

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"Били прицельно, его было слышно, но мы его не видели. Не могли сбить, потому что не могли засечь. Были и по блиндажу приходы. В настоящее время мы находились в блиндажах на данный момент. Все видели, все чувствовали как враг работал. Но не все успели добежать до укрытия быстро. Григорий услышал первый разрыв, когда вместе с другими бойцами нес на позиции продукты", – рассказывает боец.

Когда добежали сюда на холм – это уже был третий приход. Боец увидел двоих раненых. Один из них, несмотря на тяжелое повреждение, тянул на себе побратима, который не мог сам передвигаться. Рискуя жизнью Григорий бросился на помощь. У первого было плечевое ранение и нога, а у второго была нога и рука, наложил турникет, остановил кровотечение. Раненых дотащили до блиндажа. Осмотрев воинов – боевые медики приняли решение срочно везти их в больницу под шквальным огнем.

Парню 23 года – была потеря крови, нужно было срочно вывозить. Это хорошо что успели вывезти и сделать своевременно операцию, состояние удовлетворительное. Все в сознании. Ребята держатся и не теряют боевой дух.

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При обстреле мгновенно загорелся местный сухостой. Ребятам срочно нужно было тушить пожар, чтобы он не опрокинулся на укрытие. К счастью, они успели это сделать. Украинские бойцы готовы рисковать жизнью, спасая своих собратьев. Но коварство врага не знает предела. На днях ВСУ подверглись второй потерей за неделю и за октябрь в целом.

Раньше мы писали:

боец ООС
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