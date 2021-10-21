Приїхав за українською пенсією: СБУ затримала нахабного бойовика "ЛНР"

Він займався обслуговуванням ворожої військової техніки. Зараз зловмисник знаходиться під вартою

СБУ затримала бойовика "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області Служба безпеки України затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався оформити українську пенсію.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Що відомо про зловмисника?

За інформацією СБУ, в ряди бойовиків "ЛНР" чоловік вступив у березні 2015 року. Там його призначили в так звану "4 окрему мотострілкову бригаду ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

У підсумку зловмисник покинув угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що загрожує злочинцеві?

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) КК України.

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Зараз вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація про причетність зловмисника до скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

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Нагадаємо, раніше бойовик так званої "ЛНР" з автоматом вийшов до українських позицій та здався військовим ЗСУ.

Також Служба безпеки України викрила в рядах поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока".

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