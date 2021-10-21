Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Приїхав за українською пенсією: СБУ затримала нахабного бойовика "ЛНР"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 12:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він займався обслуговуванням ворожої військової техніки. Зараз зловмисник знаходиться під вартою
СБУ затримала бойовика "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ затримала бойовика "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області Служба безпеки України затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався оформити українську пенсію.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Що відомо про зловмисника?

За інформацією СБУ, в ряди бойовиків "ЛНР" чоловік вступив у березні 2015 року. Там його призначили в так звану "4 окрему мотострілкову бригаду ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

У підсумку зловмисник покинув угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що загрожує злочинцеві?

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) КК України.

Реклама

Зараз вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація про причетність зловмисника до скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

Реклама

Нагадаємо, раніше бойовик так званої "ЛНР" з автоматом вийшов до українських позицій та здався військовим ЗСУ.

Також Служба безпеки України викрила в рядах поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока".

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 20 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 743 615
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 373 550
Всього введених доз 15 117 165
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти