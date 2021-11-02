Залишилися дружина та син: що відомо про загиблого на Донбасі бійця (фото)

Про чоловіка відгукуються як про чесну і відкриту людину

На Донбасі загинув український боєць. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 2 листопада, поблизу Павлополя Донецької області збройні формування Російської Федерації вбили українського бійця. Ним виявився Сергій Єлісєєв.

Про це повідомила 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада на сторінці у Facebook.

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Боєць захищав Україну з перших років війни

Як стало відомо, загиблий Сергій Єлесєєв був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Він захищав Україну з перших років війни.

До речі, у Сергія залишилися дружина та син.

"Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому була не байдужа доля власної країни. Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким та товаришам", – сказано у повідомленні.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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