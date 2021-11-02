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Остались жена и сын: что известно о погибшем на Донбассе бойце (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
2 ноября, 21:46
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О мужчине отзываются как о честном и открытом человеке
На Донбассе погиб украинский боец. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе погиб украинский боец. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 2 ноября, вблизи Павлополя Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации убили украинского бойца. Им оказался Сергей Елисеев.

Об этом сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада на странице в Facebook.

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Боец защищал Украину с первых лет войны

Как стало известно, погибший Сергей Елесеев был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Он защищал Украину с первых лет войны.

К слову, у Сергея остались жена и сын.

"Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразличная судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам", – сказано в сообщении.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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