Остались жена и сын: что известно о погибшем на Донбассе бойце (фото)

Во вторник, 2 ноября, вблизи Павлополя Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации убили украинского бойца. Им оказался Сергей Елисеев.
Об этом сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада на странице в Facebook.
Боец защищал Украину с первых лет войны
Как стало известно, погибший Сергей Елесеев был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Он защищал Украину с первых лет войны.
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К слову, у Сергея остались жена и сын.
"Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразличная судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам", – сказано в сообщении.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.