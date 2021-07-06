Залишилося четверо дітей: товариші по службі розповіли про загиблого 5 липня на Донбасі (фото)

Богдан Бродовський з сім’єю / колаж "Сьогодні"

У результаті чергового обстрілу російськими окупаційними силами на Донбасі в понеділок, 5 липня, загинув заступник начальника тилу логістики бригади, майор Богдан Бродовський. Без батька залишилося четверо малолітніх дітей.

Про це повідомила 93-я окрема механізована бригада "Холодний яр" у Facebook.

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"Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового!" – йдеться в повідомленні.

Загиблий Богдан Бродовський / facebook.com/93OMBr

У ОМБр розповіли, що Богдану Бродовському було 37 років, він був кадровим військовим з великим досвідом – служив у Збройних силах України ще з 2002 року.

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"У 93 бригаді офіцер почав служити ще до початку війни. Був начальником продовольчої служби. Обіймав цю посаду й у перші роки війни. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Далі повернувся у рідний гарнізон на Дніпропетровщині. І от, зовсім нещодавно, знову почав служити у 93-тій бригаді", – розповів його товариш по службі Сергій Олександрович.

Богдан Бродовський з сім’єю / facebook.com/93OMBr

Бродовського згадують як спокійну та доброзичливу людину, люблячого батька.

"Був гарною людиною. На першому місці завжди ставив свою сім’ю. У нього було четверо дітей. Пам’ятаю, коли з ним познайомилася, його донечка ходила у садок. І він завжди намагався забрати її додому сам. Іноді приводив на роботу. А ще у нього зовсім нещодавно народився синок – і року не пройшло" , – поділилася товаришка по службі Тетяна.

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Богдан Бродовський (ліворуч) з товаришами по службі / facebook.com/93OMBr

Нагадаємо, напередодні 93-я бригада "Холодний Яр" теж зазнали втрат – у результаті обстрілів позицій захисників поблизу п'яти населених пунктів 4 липня загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний, ще один військовий був поранений.

Про те, як бої на Донбасі вже увійшли в підручники з історії, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією