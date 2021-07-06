Осталось четверо детей: сослуживцы рассказали о погибшем 5 июля на Донбассе (фото)

Богдан Бродовский с семьей / коллаж "Сегодня"

В результате очередного обстрела российскими оккупационными силами на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб заместитель начальника тыла логистики бригады, майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей.

Об этом сообщила 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный яр" в Facebook.

Реклама

"Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным и близким военного!" - говорится в сообщении.

Погибший Богдан Бродовский / facebook.com/93OMBr

В ОМБр рассказали, что Богдану Бродовскому было 37 лет, он был кадровым военным с большим опытом – служил в Вооруженных силах Украины еще с 2002 года.

Реклама

"В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго освобождался, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот совсем недавно снова начал служить в 93-й бригаде", – рассказал его сослуживец Сергей Александрович.

Бродовского вспоминают как спокойного и доброжелательного человека, любящего отца.

"Был хорошим человеком. На первом месте всегда ставил свою семью. У него было четверо детей. Помню, когда с ним познакомилась, его дочь ходила в садик. И он всегда пытался забрать ее домой сам. Иногда приводил на работу. А еще у него совсем недавно родился сынок – и года не прошло", – поделилась подруга по службе Татьяна.

Реклама

Богдан Бродовский (слева) с сослуживцами / facebook.com/93OMBr

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией