Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Маріуполем пройшла колона з військовою технікою (фото)

13 червня 2021 18:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У 2014 році Маріуполь протягом місяця був під контролем проросійських окупантів

У Маріуполі пройшла колона військової техніки по місту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі пройшла колона військової техніки по місту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі відбулися урочистості з нагоди 7-ї річниці визволення міста від окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"Сьогодні нас об'єднує любов до України, любов до Маріуполя та віра в нашу перемогу. Вона відбудеться, тому що за нами правда", – підкреслив начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.

Читайте також: Світлове шоу на Софійській площі і Марш українських сил – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 12 і 13 червня

Центральним проспектом до Театральної площі рушила колона військової техніки та піша колона представників силових структур: працівники Нацполіції України, полк "Азов", військовослужбовці, рятувальники і курсанти ДонДУВД МВС України.

Реклама

Не пропусти!
Міс збірної Австрії: Арнаутович закохався у фельдшерку на дискотеці
Сара - дружина Марко Арнаутовича

Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сім років тому силами бійців полку "Азов", Нацгвардії і правоохоронних органів у Маріуполь було повернуто мир.

Раніше ми писали, що в Харкові дівчина назвала Марш вишиванок "парадом бидла".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиці
На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиціДонбас
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17Україна
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на ДонбасіДонбас
Самоізоляція скасовується. Українцям з ОРДЛО спростили в'їзд, але є одна умова
Самоізоляція скасовується. Українцям з ОРДЛО спростили в'їзд, але є одна умоваДонбас
На Донбасі бойовики поранили українського військового
На Донбасі бойовики поранили українського військовогоДонбас
"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти