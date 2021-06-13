Маріуполем пройшла колона з військовою технікою (фото)

У 2014 році Маріуполь протягом місяця був під контролем проросійських окупантів

У Маріуполі пройшла колона військової техніки по місту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі відбулися урочистості з нагоди 7-ї річниці визволення міста від окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"Сьогодні нас об'єднує любов до України, любов до Маріуполя та віра в нашу перемогу. Вона відбудеться, тому що за нами правда", – підкреслив начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.

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Центральним проспектом до Театральної площі рушила колона військової техніки та піша колона представників силових структур: працівники Нацполіції України, полк "Азов", військовослужбовці, рятувальники і курсанти ДонДУВД МВС України.

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Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сім років тому силами бійців полку "Азов", Нацгвардії і правоохоронних органів у Маріуполь було повернуто мир.

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