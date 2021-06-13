По Мариуполю прошла колонна с военной техникой (фото)

В 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем пророссийских оккупантов

В Мариуполе прошла колонна военной техники по городу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе состоялись торжества к 7-й годовщине освобождения города от оккупации пророссийскими незаконными вооруженными формированиями.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сегодня нас объединяет любовь к Украине, любовь в Мариуполю и вера в нашу победу. Она состоится, потому что за нами правда", – подчеркнул начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.

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По Центральному проспекту до Театральной площади двинулась колонна военной техники и пешая колонна представителей силовых структур: работники Нацполиции Украины, полк "Азов", военнослужащие, спасатели и курсанты ДонГУВД МВД Украины.

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Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

Напомним, семь лет назад силами бойцов полка "Азов", Нацгвардии и правоохранительных органов в Мариуполь был возвращен мир.

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