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В Луганській області п'яний водій збив чотирьох підлітків, один з них загинув (фото)

15 травня, 11:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В аварії від отриманих травм загинув 14-річний хлопець, а 13-річна дівчинка перебуває у важкому стані у реанімації

У селі Містки, Луганської області, сталася ДТП з підлітками – п'яний водій наїхав на чотирьох пішоходів. Один з потерпілих загинув.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

"34-річний житель с. Кругле, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" скоїв наїзд на чотирьох підлітків жителів с. Містки, які йшли по проїжджій частині дороги в попутному автомобілю напрямку", – йдеться в повідомленні.

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В результаті ДТП загинув 14-річний хлопець, він отримав травми несумісні з життям. Ще троє підлітків – 14-річний хлопець, 13-річна і 15-річна дівчинки госпіталізовані в лікарню з численними переломами кінцівок. Молодша дівчинка знаходиться в реанімації, її стан оцінюють як важкий.

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Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

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Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті автомобіль перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

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