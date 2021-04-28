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Підрив автомобіля військових на Донбасі: з'явилися фото

28 квітня, 13:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці почали розслідування вибуху – встановлюють обставини інциденту і всіх причетних

Прокуратура Луганської області опублікувала фотографії автомобіля українських військових, який підірвався напередодні.

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В пресслужбі відомства повідомили, що за даним фактом було розпочато кримінальне провадження. Подію кваліфікували як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

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Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння злочину.

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Нагадаємо, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми, несумісні з життям. Ще три військовослужбовців отримали бойові травми.

Також раніше стало відомо, що при підриві автомобіля на Донбасі загинув боєць з Волочиська.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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