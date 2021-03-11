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Підрив військових на Донбасі: у військовій частині знали про міни на дорозі

11 березня, 00:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

ДБР оприлюднило перші результати розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру екс-начальнику інженерної служби військової частини в рамках розслідування загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців на території проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Про це повідомила прес-служба ДБР.

"З урахуванням отриманих доказів уже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває", – розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

За даними попереднього розслідування, 27-річний керівник інженерної служби військової частини достовірно знав про наявність неврахованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини поблизу Новолуганського Донецької області. Проте він не вжив належних заходів для позначення їх місцезнаходження помітними знаками небезпеки, огородження або охорони чи розмінування небезпечного ділянки.

Підозрюваний після трагедії був звільнений. Йому висунуто підозру в недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

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Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, в разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

Нагадаємо, вранці 14 лютого 2021 року під час переходу групи військових для несення служби до іншої позиції повз неогороджені і непозначені протитанкові міни стався вибух. У результаті мінно-вибухової травми троє військовослужбовців-десантників загинули на місці.

Ми також повідомляли, що 27 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на міні підірвався ще один боєць- його доставили до лікувального закладу.

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