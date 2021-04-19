Загиблий на Донбасі військовий приїхав із Грузії (фото)

Через обстріли бойовиків на Донбасі в неділю, 18 квітня, загинув старший солдат 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Давид Шартава.
Про це повідомили в 128-й ОГШБр.
"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції об’єднаних сил, внаслідок підступних дій незаконних військових формувань, що підтримуються Російською Федерацією, загинув боєць 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давід Мурманович", – йдеться в повідомленні.
Водночас видання "Новинарня" повідомило, що Давид (Дато) Шартава – грузин із Тбілісі, який увійшов у ЗСУ у складі "Грузинського легіону". На Донбасі воював з перших років російської агресії.
Раніше ми повідомляли, що 18 квітня збройні формування Росії обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників.
Ми також повідомляли, що 12 квітня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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