Загиблий на Донбасі військовий приїхав із Грузії (фото)

Через обстріли бойовиків на Донбасі в неділю, 18 квітня, загинув старший солдат 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Давид Шартава.

Реклама

Про це повідомили в 128-й ОГШБр.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції об’єднаних сил, внаслідок підступних дій незаконних військових формувань, що підтримуються Російською Федерацією, загинув боєць 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давід Мурманович", – йдеться в повідомленні.

В тренді На Донбасі загинув український військовий – поранення були несумісні з життям

Водночас видання "Новинарня" повідомило, що Давид (Дато) Шартава – грузин із Тбілісі, який увійшов у ЗСУ у складі "Грузинського легіону". На Донбасі воював з перших років російської агресії.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що 18 квітня збройні формування Росії обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників.

Ми також повідомляли, що 12 квітня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама